РФ атакувала Україну 145 дронами: Повітряні Сили повідомили про результативність ППО

У ніч на 19 січня Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Україні. Силам оборони вдалося знищити або подавити більшість ворожих дронів.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 19 січня, починаючи з 18:00 18 січня, противник атакував Україну 145 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами інших типів. Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ, Чауда в тимчасово окупованому Криму, а також з Донецька на тимчасово окупованій території України. Близько 90 із запущених дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 126 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на п’яти локаціях.

У Повітряних Силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі перебувають кілька ворожих безпілотників, і закликали громадян дотримуватися правил безпеки.