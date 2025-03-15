Спорт

Результати чоловічого масстарту на Кубкі світу з біатлону
15 Березня 2025 18:00
читать на русском →
П’єдестал пошани чоловічого масстарту: Кантен Фійон-Має, Ерік Перро та Стурла Легрейд (зліва направо) / Скріншот трансляції
П’єдестал пошани чоловічого масстарту: Кантен Фійон-Має, Ерік Перро та Стурла Легрейд (зліва направо) / Скріншот трансляції

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представляв лише Дмитро Підручний, який з одним штрафним колом фінішував на 13-й позиції.

Переможцем масстарту став француз Ерік Перро. Друге місце посів його співвітчизник Кантен Фійон-Має, а замкнув трійку призерів норвежець Стурла Легрейд.

Нагадаємо, сьогодні на етапі в Поклюці також відбувся жіночий масстарт, де дві українки фінішували в топ-20.

У неділю, 16 березня, словенський етап закінчиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:05 і 15:50 за київським часом відповідно.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Березня 2025 16:25

Зеленський: “Росія не має права вирішувати питання безпеки України та Європи”
15 Березня 2025 16:42

Ворог посилює тиск: 81 бій з початку доби, Сили оборони стримують атаки на всіх напрямках
15 Березня 2025 15:57

Зеленський затвердив склад переговорної групи
15 Березня 2025 13:40

Зеленський: Оточення наших військ на Курщині немає
15 Березня 2025 13:27

Орбан озвучив вимоги до ЄС: “Союз, але без України”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Іпотека чужих душ
Олександр РОДНЯНСЬКИЙ

Вот и обещанный “план Трампа”
Лана ЗЕРКАЛЬ

Чому Трамп поводиться, як bully?
Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
усі думки