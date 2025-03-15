Результати чоловічого масстарту на Кубкі світу з біатлону

На восьмому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 у словенській Поклюці відбулася чоловіча гонка з масовим стартом.

Україну в ній представляв лише Дмитро Підручний, який з одним штрафним колом фінішував на 13-й позиції.

Переможцем масстарту став француз Ерік Перро. Друге місце посів його співвітчизник Кантен Фійон-Має, а замкнув трійку призерів норвежець Стурла Легрейд.

Нагадаємо, сьогодні на етапі в Поклюці також відбувся жіночий масстарт, де дві українки фінішували в топ-20.

У неділю, 16 березня, словенський етап закінчиться одиночною та класичною змішаними естафетами, які розпочнуться о 13:05 і 15:50 за київським часом відповідно.

Завершиться поточний біатлонний сезон останнім етапом Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який заплановано на 21-23 березня.