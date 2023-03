Резніков вже обкатав Challenger 2 (відео)

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував відео тест-драйву британського танка “Челленджер”.

“Було дуже приємно покататися на першому українському основному бойовому танку Challenger 2”.

Такі танки, поставлені Великобританією, нещодавно надійшли до нашої країни.

Ці фантастичні машини незабаром розпочнуть свої бойові завдання”, – заявив Резніков.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin.

Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country.

These fantastic machines will soon begin their combat missions.

Thank you, @RishiSunak, @BWallaceMP, and the 🇬🇧 people. pic.twitter.com/zoCRmKdBnN