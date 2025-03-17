За тиждень власники зброї згенерували вже понад 200 тисяч дозволів у Дії

Понад 200 тисяч власників зареєстрованої зброї додали цифрові дозволи до застосунку “Дія” в перший тиждень роботи нового сервісу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у “Дії”. І це результат лише за перший тиждень”, – зазначив Федоров.
Відтепер власникам зброї не потрібно носити із собою паперовий дозвіл або електронний витяг. Усі документи на зброю зберігатимуться в цифровому форматі, що дозволяє уникнути ризиків втрати документа.
Цифровий дозвіл має кілька переваг:
- офіційний статус і правову силу, як у паперового документа;
- зручний доступ у будь-який час через смартфон;
- надійний захист від підробок.
Для додавання дозволу необхідно:
- Оновити застосунок “Дія”.
- Відкрити його та авторизуватися.
- Перейти до розділу “Документи” та прогорнути до кінця.
- Обрати “Додати документ” та “Дозвіл на зброю”.
Після цього цифровий дозвіл буде доступний у застосунку, що забезпечить його постійну наявність під рукою.