За тиждень власники зброї згенерували вже понад 200 тисяч дозволів у Дії

Понад 200 тисяч власників зареєстрованої зброї додали цифрові дозволи до застосунку “Дія” в перший тиждень роботи нового сервісу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у “Дії”. І це результат лише за перший тиждень”, – зазначив Федоров.

Відтепер власникам зброї не потрібно носити із собою паперовий дозвіл або електронний витяг. Усі документи на зброю зберігатимуться в цифровому форматі, що дозволяє уникнути ризиків втрати документа.

Цифровий дозвіл має кілька переваг:

офіційний статус і правову силу, як у паперового документа;

зручний доступ у будь-який час через смартфон;

надійний захист від підробок.

Для додавання дозволу необхідно:

Оновити застосунок “Дія”.

Відкрити його та авторизуватися.

Перейти до розділу “Документи” та прогорнути до кінця.

Обрати “Додати документ” та “Дозвіл на зброю”.

Після цього цифровий дозвіл буде доступний у застосунку, що забезпечить його постійну наявність під рукою.