Техно

За тиждень власники зброї згенерували вже понад 200 тисяч дозволів у Дії
17 Березня 2025 18:58
Магазин зброї у Вінниці / Фото: sapsan.vn.ua
Магазин зброї у Вінниці / Фото: sapsan.vn.ua

Понад 200 тисяч власників зареєстрованої зброї додали цифрові дозволи до застосунку “Дія” в перший тиждень роботи нового сервісу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

“Майже половина українців, у яких є зареєстрована зброя, уже користується дозволом у “Дії”. І це результат лише за перший тиждень”, – зазначив Федоров.

Відтепер власникам зброї не потрібно носити із собою паперовий дозвіл або електронний витяг. Усі документи на зброю зберігатимуться в цифровому форматі, що дозволяє уникнути ризиків втрати документа.

Цифровий дозвіл має кілька переваг:

  • офіційний статус і правову силу, як у паперового документа;
  • зручний доступ у будь-який час через смартфон;
  • надійний захист від підробок.

Для додавання дозволу необхідно:

  • Оновити застосунок “Дія”.
  • Відкрити його та авторизуватися.
  • Перейти до розділу “Документи” та прогорнути до кінця.
  • Обрати “Додати документ” та “Дозвіл на зброю”.

Після цього цифровий дозвіл буде доступний у застосунку, що забезпечить його постійну наявність під рукою.


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