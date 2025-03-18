Польща та країни Балтії виходять з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Міністерства оборони Литви, Польщі, Латвії та Естонії оголосили про вихід із Конвенції про заборону застосування, накопичення, виробництва і передачі протипіхотних мін, відомої як Оттавська конвенція.

У спільній заяві зазначається, що з часу ратифікації документа безпекова ситуація в регіоні значно погіршилася, а збройні сили цих країн потребують більшої гнучкості для захисту.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пояснив, що рішення ухвалене для зміцнення оборони на регіональному рівні.

“Ми маємо готуватися до того, що Росія продовжить створювати загрози для нашого регіону, незалежно від результату війни проти України. Вихід із Конвенції дозволить забезпечити виробництво протипіхотних мін. Водночас ми дотримуватимемося міжнародного права та консультуватимемося із союзниками”, — зазначив він.

Оттавська конвенція, що набула чинності у 1999 році, зобов’язує країни-учасниці знищувати запаси протипіхотних мін і проводити розмінування. Водночас США, Китай і Росія не приєдналися до цього договору.