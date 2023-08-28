Політика

Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було і просить припинити “френдлі файєр”

28 Серпня 2023 20:42
читать на русском →
Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було. А характеристики і вартість цих курток – цілком прийнятні, скарг на них з боку українських військових не було

“Будучи абсолютно впевненим, що ми привезли зимові куртки, а не літні, я запропонував дуже просту річ, використавши всі інші заходи. Якщо ви впевнені, що це літні куртки, і ви мрієте про моє звільнення, у вас дуже простий крок – прийміть парі”, – сказав Резніков, коментуючи свою пропозицію укласти парі.

За словами міністра, 135 тисяч курток у рамках контракту з турецькою компанією використовували військовослужбовці ЗСУ, решта 45 тисяч – перебувають на складах. Як запевнив Резніков, жоден виробник ніколи не пропонував поставити зимові куртки ціною нижче 80 доларів, тому апеляції до цін на онлайн-майданчиках некоректні.

Також очільник Міноборони розповів, що жодних окремих контрактних пропозицій постачальникам ніхто не надсилав, вони самі зверталися до міністерства через електронну пошту. І всього поставками зимового одягу займалися 30 компаній, з яких 9 – іноземні.

Резніков також відповів на запитання про те, чому одним із постачальників зимової форми стала саме компанія, співвласником якої є племінник нардепа від “Слуги народу” Геннадія Касая.

“Від них, як і ще від восьми іноземних постачальників, надійшла пропозиція на електронну пошту, і далі вже департамент (Міноборони, із закупівель) опрацьовував, вів із ними переговори”, – сказав Резніков і додав, що “у той складний час” Міноборони не мало змоги проводити комплаєнс-перевірки та встановлювати бенефіціарів компаній-постачальників.

“Мені байдуже, яке прізвище у бенефіціара, якщо він реально робить поставку”, – сказав Резніков.

Він зазначив, що не знайомий із племінником нардепа Касая, самого депутата – знає в обличчя, але жодних перемовин чи обговорень якихось постачань він із ним ніколи не мав.

“Питання до міністерства оборони: Чи завезли ми літні куртки замість зимових? Ні, це неправда, ми завезли зимові, за нормальною ринковою ціною, яка була тоді і є зараз”, – сказав Резніков.

Міністр додав, що ті, кому він запропонував парі, не є його “ворогами”, оскільки “ми разом воюємо з Російською федерацією”.

“Я пропоную припинити френдлі файєр”, – підсумував Резніков.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
28 Серпня 2023 20:42

Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було і просить припинити “френдлі файєр”
28 Серпня 2023 19:06

Росіяни тиснуть у напрямку Мар’їнки, – Генштаб
28 Серпня 2023 18:04

Зеленський зібрав Ставку: фронт, зброя і підготовка до зими
28 Серпня 2023 17:44

Співробітника СБУ знайшли мертвим у своєму кабінеті, – ЗМІ
28 Серпня 2023 17:25

Росія має щонайменше 585 ракет — ГУР
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Сакральна жертва
Юрій БУТУСОВ

Хто дасть оцінку контрактам Резнікова?
Александр КИРШ

Извините за мой французский, или Как грамотно посылать
Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
усі думки