Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було і просить припинити “френдлі файєр”

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що порушень під час закупівлі зимових курток для ЗСУ не було. А характеристики і вартість цих курток – цілком прийнятні, скарг на них з боку українських військових не було

“Будучи абсолютно впевненим, що ми привезли зимові куртки, а не літні, я запропонував дуже просту річ, використавши всі інші заходи. Якщо ви впевнені, що це літні куртки, і ви мрієте про моє звільнення, у вас дуже простий крок – прийміть парі”, – сказав Резніков, коментуючи свою пропозицію укласти парі.

За словами міністра, 135 тисяч курток у рамках контракту з турецькою компанією використовували військовослужбовці ЗСУ, решта 45 тисяч – перебувають на складах. Як запевнив Резніков, жоден виробник ніколи не пропонував поставити зимові куртки ціною нижче 80 доларів, тому апеляції до цін на онлайн-майданчиках некоректні.

Також очільник Міноборони розповів, що жодних окремих контрактних пропозицій постачальникам ніхто не надсилав, вони самі зверталися до міністерства через електронну пошту. І всього поставками зимового одягу займалися 30 компаній, з яких 9 – іноземні.

Резніков також відповів на запитання про те, чому одним із постачальників зимової форми стала саме компанія, співвласником якої є племінник нардепа від “Слуги народу” Геннадія Касая.

“Від них, як і ще від восьми іноземних постачальників, надійшла пропозиція на електронну пошту, і далі вже департамент (Міноборони, із закупівель) опрацьовував, вів із ними переговори”, – сказав Резніков і додав, що “у той складний час” Міноборони не мало змоги проводити комплаєнс-перевірки та встановлювати бенефіціарів компаній-постачальників.

“Мені байдуже, яке прізвище у бенефіціара, якщо він реально робить поставку”, – сказав Резніков.

Він зазначив, що не знайомий із племінником нардепа Касая, самого депутата – знає в обличчя, але жодних перемовин чи обговорень якихось постачань він із ним ніколи не мав.

“Питання до міністерства оборони: Чи завезли ми літні куртки замість зимових? Ні, це неправда, ми завезли зимові, за нормальною ринковою ціною, яка була тоді і є зараз”, – сказав Резніков.

Міністр додав, що ті, кому він запропонував парі, не є його “ворогами”, оскільки “ми разом воюємо з Російською федерацією”.

“Я пропоную припинити френдлі файєр”, – підсумував Резніков.