Суспільство

Ексміністр оборони Резніков знайшов собі нову роботу

19 Січня 2024 16:54
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Резніков

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков, який у вересні 2023 року пішов у відставку, знову займеться адвокатською діяльністю.

“Право на заняття адвокатською діяльністю екс-міністра оборони України Олексія Резнікова поновлено згідно з п. 1 ч. 4 ст. 31 Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” з 16 січня на підставі його заяви”, – повідомили у Національній асоціації адвокатів України.

Також там додали, що відповідні зміни вже внесені до особистої картки адвоката у Єдиному реєстрі адвокатів України.

У Асоціації зауважили, що адвокатська діяльність ексміністра оборони України була зупинена майже чотири роки тому одразу після призначення на посаду віцепрем‘єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.


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