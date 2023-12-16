Кампанія проти Резнікова була російською ІПСО – дослідження

Масована таємна операція російського впливу на базі соцмережі TikTok була спрямована на тодішнього міністра оборони України Олексія Резнікова, дійшла висновків Лабораторія цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) при Атлантичній раді на основі спільного розслідування із проєктом BBC Verify.

Розслідування виявило таємну операцію російського впливу, спрямовану на звинувачення Резнікова та всього українського уряду у корупції, передає Голос Америки.

Кампанія передбачала публікацію відео принаймні сімома мовами зі звинуваченнями Резнікова у купівлі розкішних особняків і автомобілів, натякаючи, що він і український уряд загалом отримували прибуток від війни.

Міністр оборони Олексій Резніков подав у відставку у вересні 2023 року на тлі кількох корупційних скандалів у Міноборони щодо закупівлі продуктів для ЗСУ за завищеними цінами. Тоді декілька вищих чиновників міністерства отримали підозри в розкраданні коштів. Однак причетність Резнікова не була доведена. “Моя совість абсолютно чиста”, – заявив Резніков, подаючи у відставку.

Корупцію в українському уряді називають серед головних причин політики у США та ЄС, які є противниками надання Україні військової допомоги та фінансової допомоги.

Сама компанія TikTok описала це як найбільшу інформаційну операцію, коли-небудь виявлену на платформі, і вважає її російською таємною операцією.

DFRLab розпочала розслідування з підозрілої активності в іншій соціальній мережі – Х (колишня Twitter). У липні тут одна за одною з’являлися публікації відео з TikTok, націлених на Резнікова.

Облікові записи, які публікували ці відео, використовували подібні оповіді та шаблони твітів, зокрема, завантажували лише одне відео на новоствореному обліковому записі і використовували аудіо, створене штучним інтелектом.

Згодом BBC Verify виявила сотні облікових записів, які застосовували подібну методику.

Наразі TikTok виявив і видалив понад 12 800 облікових записів, які, за його оцінками, брали участь в операції, залучивши понад 847 000 підписників і, ймовірно, генеруючи сотні мільйонів переглядів.

DFRLab висвітлювала й інші подібні спроби прокремлівських сил після вторгнення Росії в Україну, що намагалися перешкодити західній гуманітарній та військовій підтримці України під різними приводами.

Серед методів фейкових публікацій – поширення відео, озвучених голосом, що згенерованим штучним інтелектом. На одному з таких відео стверджувалося, що дочка Резнікова, виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз, “придбала віллу в Мадриді через підставну компанію на Кіпрі”.

Як кажуть дослідники, кампанія проти Резнікова – не єдиний випадок, коли українських чиновників звинувачують у корупційній купівлі нерухомості.

Раніше такі кампанії були спрямовані проти президента Володимира Зеленського. А у лютому 2023 року прокремлівські Telegram-канали поширили чутки про те, що донька головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного придбала вілли в Чилі.

«Незважаючи на те, що деякі українські користувачі стійкі до таких повідомлень, докази, зібрані під час цього розслідування, демонструють, як прокремлівські актори успішно досягли значного охоплення за допомогою цих наративів», – мовиться у дослідженні.

Ще частина фейкового контенту була спрямована на те, щоб поширювати фейки, мовляв, Міноборони США “перевело українського головнокомандувача Валерія Залужного до Польщі, щоб він міг координувати військові диверсії від імені США”.

“Все більша легкість, з якою зловмисники можуть створювати велику кількість вірусних відео відкриває надто спокусливу можливість для тих, хто має намір поширювати шкідливу інформацію”, – пишуть автори розслідування.

Цей випадок, на їхнє переконання, також демонструє, як кампанії, націлені на політичних діячів, починаючись на одних платформах, можуть легко перейти до інших та охопити ще ширшу аудиторію.