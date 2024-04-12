Ексміністр оборони Резніков став директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм в Інституті майбутнього.

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі у Facebook.

“Зараз це найактуальніший напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо ваших ідей, думок і співпраці. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії”, – заявив Ліскі.

5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони, а 6 вересня призначила замість нього колишнього голову Фонду держмайна Рустема Умєрова.