Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має стати членом НАТО після Швеції. Про це він написав у своєму Twitter.

“Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу”, – зазначив очільник Міноборони.

Ukraine should become NATO's 33rd member, while Sweden will become the 32nd.

Ukrainians are the best at using NATO-style weapons to destroy the russian army. Such expertise is critical for the Alliance. pic.twitter.com/iRmfbcKCWe