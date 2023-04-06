Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має стати членом НАТО після Швеції. Про це він написав у своєму Twitter.

“Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу”, – зазначив очільник Міноборони.

Ukraine should become NATO's 33rd member, while Sweden will become the 32nd.

Ukrainians are the best at using NATO-style weapons to destroy the russian army. Such expertise is critical for the Alliance. pic.twitter.com/iRmfbcKCWe — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 6, 2023

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявляв, що ведення конкретних розмов щодо заявки України на вступ до НАТО наразі не на часі. Найважливішим на сьогодні він вважає забезпечення перемоги України у війні з Росією.