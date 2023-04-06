Політика

Резніков: Україна має стати 33-м членом НАТО

6 Квітня 2023 21:49
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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна має стати членом НАТО після Швеції. Про це він написав у своєму Twitter.

“Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція – 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу”, – зазначив очільник Міноборони.

Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявляв, що ведення конкретних розмов щодо заявки України на вступ до НАТО наразі не на часі. Найважливішим на сьогодні він вважає забезпечення перемоги України у війні з Росією.


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