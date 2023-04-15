Резніков розповів про створення “броньованого кулака” 

Напередодні чергової зустрічі у форматі “Рамштайн” Україна “відпрацювала дуже інтенсивний відрізок у плані міжнародних контактів”. Україна зацікавлена отримати від партнерів як зброю радянського зразка, так і системи західного виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За 10 днів міністр разом з командою відвідали Афіни, Нікосію, Мадрид та Бухарест.

Резніков повідомив про плідні зустрічі з міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулусом, міністром оборони Кіпру Міхалісом Георгалласом, міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес, міністром оборони Румунії Ангелом Тілваром та їх командами.

Мета незмінна – зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України.

“Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа. Щоб мати максимально широке коло підтримки. Наші пріоритети відомі – захист неба, створення «броньованого кулака», забезпечення боєприпасами. Працюємо по різним трекам” – написав він.

Резніков додав, що Україна зацікавлена у зброї, як радянського зразка і, особливо, ракетах та снарядах до них, адже ця зброя негайно опиняється на полі бою. Так і системах західного виробництва, що забезпечують якісні переваги.

“Залучаємо допомогу, домовляємося про виробництво, відпрацьовуємо програми навчання наших воїнів, тощо.

Такі візити і зустрічі на політичному рівні є дуже корисними, адже не тільки допомагають підтримувати високу загальну динаміку, але й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого у дистанційному режимі знадобилися б тижні часу” – резюмував він.