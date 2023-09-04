Резніков повідомив, у яку суму Україні обходиться війна

Міністр оборони Олексій Резніков, який іде у відставку, заявив, що день війни коштує Україні понад 100 мільйонів доларів.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу.

“День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому”, — сказав міністр.

За словами Резнікова, несправедливо пред’являти претензії державі, всім — від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери.

“Це не так. Насправді це роблять громадяни України — ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі й на армію. Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених”, — сказав він.