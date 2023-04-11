Резніков анонсував нову “бавовну” для російського флоту

Міністр оборони України Олексій Резніков анонсував новий удар по російському флоту в Чорному морі, як це було зі знищеним навесні 2022 року крейсером “Москва”.

Про це він сказав на брифінгу.

“Ми можемо запропонувати їм черговий “сюрприз” на морі, чергову “бавовну”, пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо відповідного моменту, щоб повторити цю історію”, – заявив Резніков.

Міністр зазначив, що на прохання командування українського флоту не може розкрити деталі потоплення “Москви”.

“Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я знайомий, але у нас є домовленість із командувачем українського флоту Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це сталося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити”, – сказав Резніков.

За його словами, російському командуванню невідомі деякі деталі потоплення крейсера, тому Україна може влаштувати окупантам новий сюрприз на морі.