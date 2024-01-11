Reuters: Україна змістила фокус на оборону

Останніми місяцями Україна активізувала будівництво укріплень і переводить свої військові операції проти Росії на більш оборонну основу, повідомляє Reuters.

Репортери відвідали траншеї, вириті екскаватором і лопатами в Чернігівській області неподалік від російського кордону.

«Коли цивільні зроблять свою роботу (побудують позиції), ми щільно замінуємо їх», — сказав командувач об’єднаних сил України Сергій Наєв.

У грудні репортери Reuters відвідали нещодавно побудовані українські траншеї в Чорнобилі біля кордону з Білоруссю. За словами журналістів, «велика військово-інженерна машина нишпорила засніженою землею, вирізаючи широкий протитанковий рів».

Наєв заявив, що роботи тривають по всій Північній операційній зоні: у Сумській і Чернігівській областях, а також на київському напрямку.

«Бетонні конструкції, колючий дріт… „зуби дракона“ (бетонні барикади)… вони будуть заміновані, і на них буде поставлено колючий дріт. Це буде суцільна бетонна перешкода для бронетехніки», — сказав він.

Неподалік Куп’янська українські військові показали репортерам нещодавно збудовані оборонні лінії, але сказали, що точне місце розташування не може бути оприлюднене з міркувань безпеки.

Військовий інженер із позивним «Ящір» сказав, що зазвичай спочатку ставлять «зуби дракона», потім мотки дроту, а потім міни, якщо вони використовуються.

«Я вважаю, що більшість цих бар’єрів потрібно було будувати набагато раніше, можливо, навесні. Це займає занадто багато часу», — сказав він.

Ще один військовий із позивним «Рись» сказав, що Україна намагається звести до мінімуму використання мін для своїх укріплень, щоб не залишати небезпечні боєприпаси на своїй території.

«Це наша земля. Ми не хотіли б так сильно її засмічувати», — сказав він.

За словами військових аналітиків, оборонні споруди, які мають деяку схожість із тими, що зводяться на окупованих Росією півдні та сході країни, покликані допомогти Україні протистояти нападам і відновити сили в умовах, коли Москва перехоплює ініціативу на полі бою.

«Поки війська рухаються, долаючи поля, можна обійтися без укріплень. Але коли війська зупиняються, потрібно негайно вкопуватися в землю», — сказав «Рись».

При цьому в статті сказано, що Україна має оборонні лінії в деяких районах Донбасу з 2014 року. У таких місцях, як Авдіївка, вони були сильно укріплені протягом усього повномасштабного вторгнення.

За словами старшого наукового співробітника з питань сухопутної війни Королівського інституту об’єднаних збройних сил Джека Вотлінга, потужніші укріплення сповільнять просування російських окупантів і втягнуть в оборону меншу кількість українських військ, звільнивши їх від фронту, щоб вони могли, наприклад, пройти додаткову підготовку.

«Українці зараз переходять до оборони, тому що їхній наступ досяг кульмінації», — сказав він, додавши, що Росія повернула собі ініціативу на полі бою і може вибирати, де атакувати.

Він заявив, що в умовах скорочення запасів артилерійських боєприпасів в Україні, рівень російських втрат знижується, що полегшує Москві формування нових підрозділів, які згодом можуть дозволити їй відкрити нові лінії наступу.

«З українського боку вони намагаються звести до мінімуму власні втрати, а також відновити наступальну бойову міць», — сказав Вотлінг.