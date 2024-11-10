Reuters: Трамп заявив, що Гейлі і Помпео не увійдуть до його другої адміністрації

Обраний президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що колишню кандидатку у президенти від республіканців Ніккі Гейлі та колишнього держсекретаря Майка Помпео не буде запрошено в його адміністрацію, передає Reuters.

«Я не буду запрошувати колишнього посла [США в ООН] Ніккі Гейлі або колишнього держсекретаря Майка Помпео до адміністрації Трампа, яка зараз перебуває в процесі формування», – написав Трамп у соціальних мережах. «Мені було дуже приємно і корисно працювати з ними раніше, і я хотів би подякувати їм за службу нашій країні».

За інформацією ЗМІ, Трамп зустрічається з потенційними кандидатами на роботу в його адміністрації до інавгурації як президента 20 січня. У п’ятницю агентство Reuters повідомило, що Трамп зустрівся з відомим інвестором Скоттом Бессентом, який є потенційним кандидатом на посаду міністра фінансів США.

Гейлі, колишній губернатор Південної Кароліни, яка за Трампа обіймала посаду посла США в ООН, підтримала кандидатуру Трампа на посаду президента, незважаючи на те, що різко критикувала його, коли балотувалася проти нього на партійних праймеріз.

«Я пишаюся тим, що працювала з президентом Трампом, захищаючи Америку в Організації Об’єднаних Націй», – заявила Гейлі в соціальних мережах. «Я бажаю йому і всім, хто служить йому, великих успіхів у просуванні до сильнішої та безпечнішої Америки протягом наступних чотирьох років».

Помпео, який за Трампа також обіймав посаду директора Центрального розвідувального управління, згадувався в деяких ЗМІ як можливий міністр оборони, а також розглядався як потенційний кандидат у президенти від Республіканської партії, доки у квітні 2023 року він не оголосив, що не балотуватиметься.

Під час свого першого президентського терміну Трамп робив деякі ключові кадрові призначення через пости в соціальних мережах.

Окремо Трамп повідомив, що співголовами президентської інавгурації 2025 року будуть інвестор у нерухомість і донор виборчої кампанії Стів Віткофф і колишня сенаторка Келлі Леффлер.