Політика

Reuters: Трамп і Макрон продемонстрували різкі розбіжності щодо України
25 Лютого 2025 09:05
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Дональд Трамп та Еммануель Макрон / Фото: Reuters
Дональд Трамп та Еммануель Макрон / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп і президент Франції Еммануель Макрон продемонстрували різкі розбіжності у своєму підході до України, попри багаторічні дружні стосунки. Макрон чітко дав зрозуміти, що не погоджується з Трампом з деяких ключових питань щодо вторгнення Росії в Україну.

Про це пише Reuters.

Під час зустрічі, яка відбулася у понеділок 24 лютого, Трамп відмовився називати Путіна диктатором після того, як минулого тижня назвав диктатором президента України Володимира Зеленського. Макрон заявив, що очевидно, що у цьому конфлікті Росія “є агресором”.

“Президент Путін порушив мир”, – сказав Макрон на спільній пресконференції з Трампом.

Трамп висловив бажання якнайшвидшого припинення вогню і сказав, що намагається домовитися про це між Україною та Росією. Він сказав, що може поїхати до Москви, щоб зустрітися з Путіним, як тільки угода буде досягнута.

Макрон, з іншого боку, закликав до більш зваженого підходу, починаючи з перемир’я, а потім мирної угоди, яка включає гарантії безпеки.

“Ми хочемо миру, він хоче миру. Ми хочемо миру швидко, але ми не хочемо слабкої угоди”, – сказав президент Франції.

За його словами, будь-яка мирна угода повинна бути “оцінена, перевірена і підтверджена”.

Обидва лідери, однак, домовилися про розгортання європейських миротворчих сил після того, як мирна угода буде досягнута.

“Вони не будуть на лінії фронту. Вони не будуть частиною жодного конфлікту. Вони будуть там, щоб забезпечити дотримання миру”, – заявив Макрон раніше в Овальному кабінеті з Трампом.

Трамп сказав, що він приймає цю концепцію, як і Путін.

“Так, він прийме це. Я спеціально поставив йому це питання. У нього немає жодних проблем з цим”, – заявив президент США.

Трамп повідомив про прогрес у досягненні угоди з Україною про розподіл доходів від видобутку українських корисних копалин як способу відшкодування вартості зброї, яку попередня адміністрація Байдена поставила Україні. Трамп сказав, що очікує, що Зеленський приїде до Сполучених Штатів цього або наступного тижня, щоб підписати угоду.


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