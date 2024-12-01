Reuters: США не повернуть Україні ядерну зброю

Сполучені Штати не розглядають можливість повернення Україні ядерної зброї, від якої вона відмовилися після розпаду Радянського Союзу. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Салліван зробив свої зауваження, відповідаючи на запитання про статтю в New York Times, в якій йшлося про те, що деякі невідомі західні чиновники припустили, що президент США Джо Байден може передати Україні зброю до того, як залишить свій пост.

«Це не розглядається, ні. Що ми робимо, так це надаємо Україні різні звичайні озброєння, щоб вони могли ефективно захищати себе і вести боротьбу з росіянами, а не (надаємо їй) ядерний потенціал», – сказав він в інтерв’ю ABC.

Минулого тижня Росія заявила, що ця ідея є «абсолютним божевіллям» і що запобігання такому сценарію було однією з причин, чому Москва ввела війська в Україну.

Київ успадкував ядерну зброю від Радянського Союзу після його розпаду в 1991 році, але відмовився від неї відповідно до угоди 1994 року, Будапештського меморандуму, в обмін на гарантії безпеки з боку Росії, США і Великобританії.