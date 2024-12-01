Політика

Reuters: США не повернуть Україні ядерну зброю
1 Грудня 2024 20:38
читать на русском →
ядерна зброя
Український військовослужбовець з мобільного підрозділу протиповітряної оборони біля зенітної гармати ЗУ-23-2 в Херсонській області, Україна, 11 червня 2024 року / Фото Reuters

Сполучені Штати не розглядають можливість повернення Україні ядерної зброї, від якої вона відмовилися після розпаду Радянського Союзу. Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван, передає Reuters.

Салліван зробив свої зауваження, відповідаючи на запитання про статтю в New York Times, в якій йшлося про те, що деякі невідомі західні чиновники припустили, що президент США Джо Байден може передати Україні зброю до того, як залишить свій пост.

«Це не розглядається, ні. Що ми робимо, так це надаємо Україні різні звичайні озброєння, щоб вони могли ефективно захищати себе і вести боротьбу з росіянами, а не (надаємо їй) ядерний потенціал», – сказав він в інтерв’ю ABC.

Минулого тижня Росія заявила, що ця ідея є «абсолютним божевіллям» і що запобігання такому сценарію було однією з причин, чому Москва ввела війська в Україну.

Київ успадкував ядерну зброю від Радянського Союзу після його розпаду в 1991 році, але відмовився від неї відповідно до угоди 1994 року, Будапештського меморандуму, в обмін на гарантії безпеки з боку Росії, США і Великобританії.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
1 Грудня 2024 18:49

Зеленський обговорив із новим керівництвом ЄС зброю, санкції та євроінтеграцію України
1 Грудня 2024 19:14

Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою року у небігових дисциплінах
1 Грудня 2024 18:07

ЄС виділить Україні 4,2 млрд євро до кінця року та запровадить нові санкції проти РФ
1 Грудня 2024 16:55

Генштаб: за добу на фронті зафіксовано 111 бойових зіткнень, тривають запеклі бої на кількох напрямках
1 Грудня 2024 15:34

Українці подали понад мільйон заяв на Зимову єПідтримку за перші п’ять годин
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Як я бачу нинішню ситуацію?
Юрій САПРОНОВ

Людей бракує
Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
усі думки