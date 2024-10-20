Reuters: Росіяни просуваються Україною найшвидшими темпами з березня 2022 року

Російські окупанти ведуть вуличні бої з українськими військами на околиці східноукраїнського міста Селидове, прагнучи встановити контроль над усім регіоном Донбасу, повідомляють проросійські блогери.

Згідно з даними з відкритих джерел, на які посилається Reuters, російські війська, яким президент Володимир Путін віддав наказ увійти в Україну в лютому 2022 року, просувалися у вересні найшвидшими темпами з березня 2022 року, незважаючи на те, що Україна захопила частину Курської області Росії.

В останні місяці основні зусилля Росії були спрямовані на східну частину Донбасу, який, за словами Путіна, він хоче повністю контролювати.

В останні тижні Росія оточила міста в Донецькій області, а потім повільно стискала їх, поки українські частини не були змушені відступити. За словами блогерів, те ж саме вони роблять і з Селидовим, довоєнне населення якого становило понад 20 000 осіб.

«У місті йдуть вуличні бої», – повідомляє Юрій Подоляка, відомий проросійський військовий блогер українського походження. «Штурм Селидового посилився».

Інші проросійські блогери опублікували відео інтенсивного обстрілу Селидового.

Росія контролює близько 80% Донбасу і просувається на захід приблизно на 100 км із 1200 км фронту навколо тактично важливих міст Покровськ і Курахове.

Війна в Україні, яка триває вже 2,5 року, вступає в найнебезпечнішу, на думку російських офіційних осіб, фазу: російські війська наступають, а Захід розмірковує про те, чим закінчиться війна.

Україна хоче вступити в НАТО – крок, який, за словами Росії, був би неприйнятним. Сполучені Штати і ключові держави НАТО публічно не підтримали заклик президента України Володимира Зеленського до негайного запрошення в НАТО.

Російські війська, які захопили приблизно п’яту частину України, контролюють 98,5% Луганської області та 60% Донецької області. Разом ці два регіони складають Донбас, який є колискою війни.

Після повалення проросійського президента під час Революції Гідності 2014 року Росія анексувала Крим, і проросійські протести спалахнули в деяких районах Донбасу, де Москва почала підтримувати сепаратистські сили.