Reuters: Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки безпілотників

Росія може бути змушена скоротити видобуток нафти найближчими місяцями, оскільки американські санкції ускладнюють їй доступ до танкерів для відправки нафти в Азію, а атаки українських безпілотників завдають шкоди НПЗ.

Агентство Reuters поговорило з трьома керівниками нафтових компаній і більш ніж з 10 трейдерами, керівниками нафтопереробних підприємств і портовими агентами про вплив останніх санкцій.

Три керівники російських нафтових компаній заявили, що реальність зрозуміла – у Росії не буде іншого вибору, окрім як скоротити видобуток нафти.

За їхніми словами, в Росії зростає надлишок нафти через падіння експорту і скорочення обсягів перероблення, і вирішити цю проблему можна тільки шляхом зниження видобутку. У Росії мало потужностей для зберігання нафти, а Україна останніми тижнями атакувала деякі з них за допомогою безпілотників.

Скорочення видобутку може початися з малого – найближчими місяцями виробництво в Росії опуститься нижче 9 мільйонів барелів на добу. Скорочення може прискоритися, якщо нестача танкерів і перебої в нафтопереробці збережуться, кажуть керівники.

У торгових даних уже є ознаки ослаблення експорту сирої нафти.

Обсяг поставок із західних портів Росії – Приморська, Усть-Луги і Новоросійська – у січні скоротився на 17% порівняно з попереднім роком, свідчать розрахунки Reuters на основі даних трейдерів.

Санкції закрили деякі китайські та індійські порти для п’ятої частини російського тіньового флоту, за словами трейдерів і суднових брокерів. Багато китайських та індійських покупців наполягають на поставках з використанням танкерів, які не потрапили під санкції, і купують більше нафти з Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку.

У результаті з 10 січня російські компанії і трейдери зберігають на борту суден 17 мільйонів барелів, порівняно з нулем на початку року, підрахували в Goldman Sachs. У першій половині 2025 року ця цифра може зрости до 50 мільйонів барелів.

За оцінками компанії Windward, що спеціалізується на морській аналітиці, кількість суден із російським паливом, які простоюють і дрейфують, у деяких районах зросла на 300%. Багато з них стоять на якорі в Критському морі та у водах біля узбережжя Португалії та Мадагаскару, йдеться в повідомленні.

Російські арктичні родовища, на яких видобувають понад 300 000 барелів на добу, зазнають труднощів із пошуком танкерів і можуть скоротити видобуток, кажуть трейдери.

Москва вже погодилася на зниження обсягів видобутку нафти за домовленістю з Саудівською Аравією та іншими членами ОПЕК+. Це скорочення спрямоване на підтримку нафтових ринків, але воно також знижує потенційні доходи Москви.

Будь-який удар по нафтових доходах безпосередньо впливає на економіку РФ – за даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році доходи від нафти склали 192 мільярди доларів. За даними Міністерства фінансів, федеральні доходи Росії у 2024 році – 383 мільярди доларів.

Щоденний видобуток нафти в Росії становить близько 9 мільйонів барелів, що значно нижче за рекордні 11,25 мільйона, досягнуті у 2019 році, і включає близько 5 мільйонів барелів на добу, призначених для власних нафтопереробних заводів.

Однак із січня збільшилася кількість атак українських безпілотників, які вразили вісім російських нафтопереробних заводів, а також нафтобази і промислові об’єкти.

Ці атаки вивели з ладу близько 10% російських нафтопереробних потужностей, підрахувало агентство Reuters на основі даних трейдерів.

Великі підприємства, включно з Рязанським, Волгоградським і Астраханським НПЗ, зупинили виробництво палива, і на його відновлення підуть тижні або місяці, повідомили джерела в галузі, знайомі з роботою заводів.

За словами трейдерів, у січні Україна також атакувала частину російських нафтосховищ, трубопроводи і насосні станції, порушивши постачання в експортні порти і на НПЗ.

Один з найбільших російських портів, Усть-Луга на Балтійському морі, в січні скоротив навантаження до чотирирічного мінімуму і використовує лише половину своїх потужностей, повідомили трейдери, пославшись на проблеми з трубопроводами.

Багато аналітиків, включно з Міжнародним енергетичним агентством, передбачали різке зниження видобутку нафти в Росії з 2022 року, і ці прогнози не виправдалися.

Але один з російських нафтовиків сказав Reuters, що рівень складності, пов’язаний з переробкою і продажем нафти, стає занадто високим. “Усі чекають, коли ця війна закінчиться”, – додав він.