Економіка

Reuters: Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки безпілотників
13 Лютого 2025 14:41
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Росія може бути змушена скоротити видобуток нафти найближчими місяцями, оскільки американські санкції ускладнюють їй доступ до танкерів для відправки нафти в Азію, а атаки українських безпілотників завдають шкоди НПЗ.

Агентство Reuters поговорило з трьома керівниками нафтових компаній і більш ніж з 10 трейдерами, керівниками нафтопереробних підприємств і портовими агентами про вплив останніх санкцій.

Три керівники російських нафтових компаній заявили, що реальність зрозуміла – у Росії не буде іншого вибору, окрім як скоротити видобуток нафти.

За їхніми словами, в Росії зростає надлишок нафти через падіння експорту і скорочення обсягів перероблення, і вирішити цю проблему можна тільки шляхом зниження видобутку. У Росії мало потужностей для зберігання нафти, а Україна останніми тижнями атакувала деякі з них за допомогою безпілотників.

Скорочення видобутку може початися з малого – найближчими місяцями виробництво в Росії опуститься нижче 9 мільйонів барелів на добу. Скорочення може прискоритися, якщо нестача танкерів і перебої в нафтопереробці збережуться, кажуть керівники.

У торгових даних уже є ознаки ослаблення експорту сирої нафти.

Обсяг поставок із західних портів Росії – Приморська, Усть-Луги і Новоросійська – у січні скоротився на 17% порівняно з попереднім роком, свідчать розрахунки Reuters на основі даних трейдерів.

Санкції закрили деякі китайські та індійські порти для п’ятої частини російського тіньового флоту, за словами трейдерів і суднових брокерів. Багато китайських та індійських покупців наполягають на поставках з використанням танкерів, які не потрапили під санкції, і купують більше нафти з Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку.

У результаті з 10 січня російські компанії і трейдери зберігають на борту суден 17 мільйонів барелів, порівняно з нулем на початку року, підрахували в Goldman Sachs. У першій половині 2025 року ця цифра може зрости до 50 мільйонів барелів.

За оцінками компанії Windward, що спеціалізується на морській аналітиці, кількість суден із російським паливом, які простоюють і дрейфують, у деяких районах зросла на 300%. Багато з них стоять на якорі в Критському морі та у водах біля узбережжя Португалії та Мадагаскару, йдеться в повідомленні.

Російські арктичні родовища, на яких видобувають понад 300 000 барелів на добу, зазнають труднощів із пошуком танкерів і можуть скоротити видобуток, кажуть трейдери.

Москва вже погодилася на зниження обсягів видобутку нафти за домовленістю з Саудівською Аравією та іншими членами ОПЕК+. Це скорочення спрямоване на підтримку нафтових ринків, але воно також знижує потенційні доходи Москви.

Будь-який удар по нафтових доходах безпосередньо впливає на економіку РФ – за даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2024 році доходи від нафти склали 192 мільярди доларів. За даними Міністерства фінансів, федеральні доходи Росії у 2024 році – 383 мільярди доларів.

Щоденний видобуток нафти в Росії становить близько 9 мільйонів барелів, що значно нижче за рекордні 11,25 мільйона, досягнуті у 2019 році, і включає близько 5 мільйонів барелів на добу, призначених для власних нафтопереробних заводів.

Однак із січня збільшилася кількість атак українських безпілотників, які вразили вісім російських нафтопереробних заводів, а також нафтобази і промислові об’єкти.

Ці атаки вивели з ладу близько 10% російських нафтопереробних потужностей, підрахувало агентство Reuters на основі даних трейдерів.

Великі підприємства, включно з Рязанським, Волгоградським і Астраханським НПЗ, зупинили виробництво палива, і на його відновлення підуть тижні або місяці, повідомили джерела в галузі, знайомі з роботою заводів.

За словами трейдерів, у січні Україна також атакувала частину російських нафтосховищ, трубопроводи і насосні станції, порушивши постачання в експортні порти і на НПЗ.

Один з найбільших російських портів, Усть-Луга на Балтійському морі, в січні скоротив навантаження до чотирирічного мінімуму і використовує лише половину своїх потужностей, повідомили трейдери, пославшись на проблеми з трубопроводами.

Багато аналітиків, включно з Міжнародним енергетичним агентством, передбачали різке зниження видобутку нафти в Росії з 2022 року, і ці прогнози не виправдалися.

Але один з російських нафтовиків сказав Reuters, що рівень складності, пов’язаний з переробкою і продажем нафти, стає занадто високим. “Усі чекають, коли ця війна закінчиться”, – додав він.


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