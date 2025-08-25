Правильний підрахунок калорій як шлях до здоров’я

Організм здорової людини перебуває у стані енергетичного балансу — рівноваги між енергією, що надходить з їжею, та енергетичними витратами на процеси життєдіяльності. Якщо людина отримує з їжею енергії більше, ніж витрачає, надлишок перетворюється на жирові відкладення та призводить до розвитку ожиріння та хронічних захворювань. Для того щоб цього не сталося, варто використовувати розрахунок ІМТ онлайн.

Як підрахунок калорій допомагає в схудненні

Найбільш дієвим та безпечним способом схуднення та покращення самопочуття залишається підрахунок калорійності продуктів, що вживаються в їжу. Підрахунок калорій дозволяє не відмовлятися від вживання певних страв, а зробити схуднення комфортнішим. Ця методика дозволяє налагодити здорове харчування без стресу для організму та відмовитися від суттєвих обмежень, через які найчастіше відбуваються «зриви».

При цьому вибір здоровішої їжі довше зберігає почуття ситості, що може запобігти переїданню, а також допомагає уникнути дефіциту мікроелементів.

Правильний підхід до підрахунку калорій, що щодня вживаються, і контроль за кількістю білків, жирів і вуглеводів, що надходять в організм з їжею, призводять до зменшення ваги.

Чому важливо правильно рахувати калорії

Звичайно, будь-який організм індивідуальний, і вага йде у кожного з різною швидкістю, але при чіткому дотриманні рекомендованих норм він, безперечно, візьме курс на зниження. І це без шкоди для здоров’я, яке часто наносять організму всілякі дієти.

При надмірно низькій калорійності денного меню енергії з їжею надходить дуже мало, виникає занепад сил і апатія, можливі запаморочення та непритомність. Організм відчуває стрес і часто починає відкладати поживні речовини на користь, створюючи жирові запаси. Явний надлишок калорій веде до перетворення невитраченої енергії на жири і сприяє появі зайвої ваги. При правильному співвідношенні БЖУ та систематичних тренуваннях вага тіла збільшуватиметься за рахунок м’язової тканини. І тут зайві калорії сприяють набору м’язової маси.

Правильне співвідношення калорій, яке споживається за день, і нутрієнти допомагають набрати вагу або скинути її, не сидячи при цьому на жорстких дієтах. Плюс такий баланс покращує загальне самопочуття: печії проходять, мікрофлора кишечника відновлюється, ризик гастриту знижується, настрій покращується, енергія б’є фонтаном.

За грамотного підходу можна собі дозволяти абсолютно все — головне, не переїдати.

Де дивитись КБЖУ продуктів:

щоб правильно розрахувати калорійність раціону, важливо знати, де можна знайти інформацію про калорії та БЖУ споживаних продуктів;

уважно вивчити упаковку продукту. Виробник завжди вказує на ній точну інформацію.

якщо продукція не має упаковки, дані про калорійність та вміст нутрієнтів легко знайти в мережі інтернет: існує безліч таблиць. Для найбільшої достовірності варто порівняти результати кількох джерел.

численні мобільні програми, що використовуються для підрахунку калорій, вже містять широкий перелік продуктів з розрахованими КБЖУ.

Зниження ваги без особливих зусиль: основи харчування

Для зниження ваги необхідно дотримуватися “золотих” правил:

від води не повніють, у ній немає калорій. Тому для схуднення треба вживати більше продуктів, багатих водою (овочі та зелень);

в раціоні овочі повинні бути основною стравою, а м’ясо – це гарнір. Основу харчування повинні становити низькокалорійні овочі, а продукти, багаті на білок і крохмаль — споживатися в меншому обсязі.

Надмірна вага – це фактор ризику багатьох захворювань, таких як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, інфаркт міокарда. Він також сприяє появі артрозів, так як підвищується навантаження при ходьбі на колінні та кульшові суглоби.