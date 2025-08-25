Справу про розтрату 1,3 млрд грн Міноборони на закупівлі снарядів передано до суду

До Вищого антикорупційного суду направлено обвинувальний акт щодо колишніх та чинних посадовців Міноборони і представників приватного товариства за підозрою у заволодінні 1,3 млрд гривень, призначених на закупівлю снарядів.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у серпні 2022 року службовці Міноборони уклали держконтракт із ТОВ на поставку 100 тисяч мінометних пострілів. Міністерство здійснило передоплату понад 1,34 млрд гривень, проте постачальник прострочив виконання контракту, і озброєння не надійшло до військових.

За даними слідства, отримані кошти фігуранти частково перерахували на рахунок іноземного підприємства, а іншу частину — на рахунки, не пов’язані з виконанням договору.

Серед обвинувачених — керівники та колишні керівники Департаменту військово-технічної політики Міноборони, очільник і комерційний директор ТОВ “Львівський арсенал”, а також спільник з іноземної компанії.

Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою. Санкція передбачає від 7 до 12 років ув’язнення, конфіскацію майна та позбавлення права обіймати певні посади до трьох років.

Обвинувальний акт стосовно п’яти підозрюваних передано до суду для розгляду по суті. Представник іноземної компанії, який переховується, оголошений у міжнародний розшук.