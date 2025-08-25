Військовий ТЦК влаштував стрілянину під час конфлікту з громадянином у Дніпрі

У Дніпрі під час перевірки військово-облікових документів стався інцидент між військовозобов’язаним та представниками ТЦК. За офіційною версією, чоловік напав на військових, після чого один із них зробив попереджувальний постріл угору холостим патроном.

Відео з місця стрілянини публікують місцеві Telegram-канали.

Як повідомили в Дніпропетровському обласний ТЦК та СП, 24 серпня група оповіщення РТЦК та СП спільно зі співробітниками Національної поліції України на вулиці Івана Нечуя-Левицького зупинили громадянина для перевірки наявності військово-облікових документів, яких громадянин при собі не мав. Чоловікові запропонували проїхати до РТЦК для уточнення даних.

“Він відмовився і почав поводити себе агресивно, напавши на представників РТЦК та СП та провокуючи бійку. Одним з представників групи оповіщення для припинення протиправних дій та з метою зупинити бійку був зроблений одинокий постріл холостим патроном угору. Це змусило порушника припинити напад, після чого він кинувся тікати”, — йдеться в повідомленні.

Серед цивільних, військових та представників Національної поліції України постраждалих немає.

На місце події викликали слідчу групу Національної поліції та Військову службу правопорядку. На даний триває розслідування та зʼясування всіх обставин даного інциденту.