        Економіка

        На Курильських островах припинили продаж бензину АІ-92

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 16:00
        читать на русском →

        У Курильському районі, що охоплює більшу частину Курильських островів у складі Сахалінської області РФ, припинили продаж бензину АІ-92.

        Про це повідомив голова Курильського округу Костянтин Істомін. За його словами, весь наявний запас пального спрямували на потреби спецтранспорту.

        Реклама
        Реклама

        Далекий Схід РФ традиційно відчуває дефіцит бензину: місцеве виробництво не покриває внутрішні потреби. У регіоні працюють лише два середні нафтопереробні заводи.

        Курильський район включає сім населених пунктів на острові Ітуруп. Це японські території, які Україна визнає тимчасово окупованими Росією.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини