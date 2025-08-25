На Курильських островах припинили продаж бензину АІ-92

У Курильському районі, що охоплює більшу частину Курильських островів у складі Сахалінської області РФ, припинили продаж бензину АІ-92.

Про це повідомив голова Курильського округу Костянтин Істомін. За його словами, весь наявний запас пального спрямували на потреби спецтранспорту.

Далекий Схід РФ традиційно відчуває дефіцит бензину: місцеве виробництво не покриває внутрішні потреби. У регіоні працюють лише два середні нафтопереробні заводи.

Курильський район включає сім населених пунктів на острові Ітуруп. Це японські території, які Україна визнає тимчасово окупованими Росією.