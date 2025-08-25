У Кременчуці підлітки побили 13-річну дівчину: поліція почала розслідування

На Черкащині чоловік вистрибнув із машини ТЦК під час руху: у лікарні постраждалий помер

За обома фактами внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України “Умисне легке тілесне ушкодження”.

До правоохоронців надійшли дві заяви: одна стосується дій малолітніх, інша – дій родичів однієї з учасниць конфлікту.

У Кременчуці група підлітків побила 13-річної дівчинку, вона потерпіла перебуває в лікарні струсом мозку та забоями. Поліція встановила особи учасників інциденту та розпочала досудове розслідування.