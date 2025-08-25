У Кременчуці підлітки побили 13-річну дівчину: поліція почала розслідування

У Кременчуці група підлітків побила 13-річної дівчинку, вона потерпіла перебуває в лікарні струсом мозку та забоями. Поліція встановила особи учасників інциденту та розпочала досудове розслідування.
Про це повідомляє поліція Полтавщини.
До правоохоронців надійшли дві заяви: одна стосується дій малолітніх, інша – дій родичів однієї з учасниць конфлікту.
За обома фактами внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 Кримінального кодексу України “Умисне легке тілесне ушкодження”.
Раніше у соціальних мережах поширили відео із побиттям дівчини компанією із вісьмох підлітків. Подія сталася 23 серпня.