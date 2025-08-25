Україна очікує, що країни ЄС щомісяця виділятимуть по 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна прагне щомісяця отримувати від союзників мінімум 1 млрд доларів на закупівлю американської зброї.

Про це він повідомив під час спільної прес-конференції в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Сторе.

“Норвегія приєдналась до програми PURL, яка дозволяє купувати зброю в США та наповнити цю програму не менше ніж на мільярд доларів щомісячно”, – зазначив Зеленський.

Він також додав, що обговорив із главою норвезького уряду виробництво дронів, спільні можливості та інвестиції, які можуть допомогти примусити РФ до завершення війни.

Також Зеленський зазначив, що Норвегія може допомогти забезпечити гарантії безпеки для України, надавши системи протиповітряної оборони, а також підтримуючи морську безпеку.