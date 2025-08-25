Ізраїльський удар по лікарні в Газі забрав життя чотирьох журналістів

У Хан-Юнісі на півдні Сектора Гази армія Ізраїлю завдала авіаударів по лікарні “Насера”. За даними палестинських медиків, загинули щонайменше 15 осіб, серед них четверо журналістів.

Про це повідомляють Reuters та Al Jazeera.

Реклама

Реклама

Серед загиблих журналістів: Мохаммед Салама (Al Jazeera), Хоссам аль-Масрі (Reuters), Моаз Абу Таха, а також фрілансерка Маріам Абу Дака, яка співпрацювала з Associated Press та іншими виданнями. Поранення отримав фотограф Reuters Хатем Халед.

Як уточнює Reuters, перший удар забрав життя оператора Хуссама аль-Масрі, а під час другого постраждав фотограф. За словами очевидців, повторна атака відбулася, коли на місце прибули рятувальники, журналісти та місцеві мешканці. Серед загиблих також був рятувальник.

Ізраїльська армія підтвердила атаку на лікарню. Начальник Генштабу ЦАХАЛ розпорядився провести розслідування. Водночас військові заявили, що не завдають цілеспрямованих ударів по журналістах і “жалкують про шкоду цивільним”.