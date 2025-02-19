Reuters: Рейтинг підтримки Трампа знижується на тлі занепокоєння американців через нову економічну політику

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знизився в останні дні. Причина – все більше американців стурбовані напрямком розвитку американської економіки, оскільки новий лідер погрожує низці країн введенням тарифів.

Про це пише агенція Reuters із посиланням на соцопитування.

Шестиденне опитування Reuters/Ipsos показало, що 44% респондентів схвалюють роботу Трампа на посаді президента, в порівнянні з 45% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 24-26 січня.

Трамп користується відносно високим рівнем схвалення своєї імміграційної політики: 47% респондентів підтримують його підхід, який включає обіцянки посилити депортацію мігрантів, які перебувають у країні нелегально. Ця частка майже не змінилася порівняно з січнем.

Але частка американців, які вважають, що економіка йде неправильним шляхом, зросла до 53% в останньому опитуванні з 43% в опитуванні 24-26 січня. Громадське схвалення економічного управління Трампа впало до 39% з 43% у попередньому опитуванні.

Опорою політичної сили Трампа була віра громадськості в те, що його політика буде корисною для економіки, і його економічний рейтинг залишається значно вищим, ніж остаточні показники його попередника на посаді, демократа Джо Байдена, який закінчив свій термін з рейтингом схвалення економіки на рівні 34%. Але економічний рейтинг Трампа значно нижчий за 53%, які він мав за результатами опитування Reuters/Ipsos, проведеного в лютому 2017 року, в перший повний місяць його першого терміну на посаді президента США.

В останньому опитуванні лише 32% респондентів схвалили роботу Трампа щодо інфляції, що є потенційною ранньою ознакою розчарування в роботі республіканця з ключового економічного питання після того, як кількарічне зростання цін послабило Байдена напередодні минулорічних президентських виборів. Трамп переміг віце-президента Байдена, Камалу Гарріс, у Колегії виборщиків і з невеликою перевагою здобув перемогу в народному голосуванні.

Як зросли ціни при Трампі

Нещодавній звіт Міністерства праці США показав, що в січні споживчі ціни зросли найбільше за останні півтора року, причому американці зіткнулися з підвищенням цін на цілий ряд товарів і послуг. Інші економічні дані показують, що американські домогосподарства очікують зростання інфляції після того, як 1 лютого Трамп оголосив про введення високих тарифів на імпорт з Китаю, Мексики та Канади.

Хоча мита на Мексику і Канаду були відкладені до березня, Трамп призначив 12 березня датою початку дії інших тарифів на імпортовану сталь і алюміній і доручив своїм співробітникам розробити глобальні відповідні тарифи.

54% респондентів в останньому опитуванні Reuters/Ipsos заявили, що виступають проти нових тарифів на імпортні товари з інших країн, тоді як 41% висловилися за них. Підвищення тарифів на китайські товари отримало вищий рівень підтримки: 49% за і 47% проти.