Reuters повідомив, що увійде у новий пакет військової допомоги США

Новий пакет американської військової допомоги Україні вартістю $325 мільйонів, як очікується, не міститиме далекобійних ракет ATACMS, натомість у нього увійде другий транш 155-мм касетних боєприпасів й додаткові озброєння для української протиповітряної оборони, зокрема ЗРК Avenger.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного американського посадовця.

Також у пакеті передбачені протитанкові засоби TOW і AT4, снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS і протитанкові комплекси Javelin. Водночас він ще допрацьовується і може змінитися.