Reuters: Половина російських платежів до Китаю проходить через посередників

За словами чотирьох джерел агентства Reuters, спроби російських компаній оплачувати товари в Китаї призвели до появи процвітаючого ринку посередників – до половини транзакцій тепер здійснюється через них.

Китайські банки обмежують операції з російськими компаніями, які, своєю чергою, поспішають відкрити рахунки в єдиному російському кредиторі з китайською філією, що призводить до утворення “вузького місця” у VTB Bank (PJSC) Shanghai.

За словами джерел, серед яких торгові консультанти, банкіри, імпортери та експортери, тривалі затримки з проведенням угод і відвантаженням товарів змушують бізнесменів звертатися до посередників, незважаючи на високі комісії та ризик конфіскації вантажів у третіх країнах.

За словами іншого джерела, багато фірм перейшли на використання платіжних агентів і створення ланцюжків тимчасових компаній, що дає змогу обробляти платежі набагато швидше.

Посередниками виступають юридичні особи з Гонконгу, Киргизстану, Казахстану, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших юрисдикцій, які вважаються “дружніми” Росії, повідомили джерела.