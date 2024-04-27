Економіка

Reuters: Половина російських платежів до Китаю проходить через посередників

27 Квітня 2024 11:34
санкції
Банкнота російського рубля лежить на банкнотах китайського юаня / Колаж Reuters

За словами чотирьох джерел агентства Reuters, спроби російських компаній оплачувати товари в Китаї призвели до появи процвітаючого ринку посередників – до половини транзакцій тепер здійснюється через них.

Китайські банки обмежують операції з російськими компаніями, які, своєю чергою, поспішають відкрити рахунки в єдиному російському кредиторі з китайською філією, що призводить до утворення “вузького місця” у VTB Bank (PJSC) Shanghai.

За словами джерел, серед яких торгові консультанти, банкіри, імпортери та експортери, тривалі затримки з проведенням угод і відвантаженням товарів змушують бізнесменів звертатися до посередників, незважаючи на високі комісії та ризик конфіскації вантажів у третіх країнах.

За словами іншого джерела, багато фірм перейшли на використання платіжних агентів і створення ланцюжків тимчасових компаній, що дає змогу обробляти платежі набагато швидше.

Посередниками виступають юридичні особи з Гонконгу, Киргизстану, Казахстану, Об’єднаних Арабських Еміратів та інших юрисдикцій, які вважаються “дружніми” Росії, повідомили джерела.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
27 Квітня 2024 08:49

Вночі над Україною збито 21 ракету з 34
27 Квітня 2024 11:16

У Росії атаковано військовий аеродром “Кущевська”
27 Квітня 2024 09:42

У Краснодарському краї атаковано НПЗ
27 Квітня 2024 09:14

Росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури в Івано-Франківській і Львівській областях
27 Квітня 2024 08:23

Росія завдала чергового удару по енергетичних об’єктах в Україні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки