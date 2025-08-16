Reuters: Київ відкидає можливість поступок щодо територіальної цілісності України

Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибуде до Вашингтона на тлі зростаючого тиску з боку Сполучених Штатів щодо пошуку шляхів завершення війни з Росією. Водночас український лідер наголошує, що Київ продовжить відстоювати власні національні інтереси.

Запрошення до Вашингтона він отримав від президента США Дональда Трампа після його зустрічі з Володимиром Путіним в Алясці. Ці переговори не принесли очікуваного припинення вогню, однак у США заявили про необхідність пришвидшити досягнення мирної угоди.

Перед поїздкою Зеленський повідомив, що обговорював із Трампом результати його зустрічі з Путіним. До розмови також долучалися європейські та натівські представники. За словами співрозмовників агентства Reuters, американська сторона наполягає на швидкому досягненні домовленостей, тоді як Київ відкидає можливість поступок щодо територіальної цілісності України.

За даними Reuters, під час розмови у суботу Трамп повідомив Зеленському, що Путін начебто запропонував заморозити лінії фронту в обмін на повне відведення українських військ з Донецької та Луганської областей. Зеленський відповів, що це неможливо.

Україна наполягає, що будь-яка мирна угода повинна включати надійні гарантії безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку Росії. У цьому контексті, за даними ЗМІ, обговорюються можливі міжнародні механізми, подібні до колективних гарантій НАТО.

Зеленський наголошує, що ключові питання мають вирішуватися на рівні лідерів, зокрема у форматі переговорів за участі США та Росії.