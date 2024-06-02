Reuters: Китай сів на зворотному боці Місяця

У неділю Китай посадив космічний корабель без екіпажу на зворотному боці Місяця, подолавши ключову перешкоду у своїй історичній місії з отримання перших у світі зразків гірських порід і ґрунту з темної півкулі Місяця, передає Reuters.

Ця посадка підвищила статус космічної держави Китаю в глобальному пориві до Місяця, де країни, в тому числі США, сподіваються видобувати місячні мінерали для забезпечення довготривалих місій астронавтів і місячних баз протягом наступного десятиліття.

Апарат “Чан’е-6”, з набором інструментів і власною ракетою-носієм, приземлився у гігантському кратері під назвою Басейн Південного полюса-Айткен на зворотному боці Місяця о 6:23 ранку за пекінським часом (22:23 за Гринвічем), повідомило Китайське національне космічне управління (China National Space Administration).

Місія “пов’язана з багатьма інженерними інноваціями, високими ризиками і великими труднощами”, – йдеться в заяві агентства, що відкривається на новій вкладці на його веб-сайті. “Корисні вантажі, що перевозяться посадковим апаратом “Чан’е-6″, працюватимуть за планом і виконуватимуть науково-дослідницькі місії”, – йдеться в повідомленні.

Успішна місія стала другою місією Китаю на зворотному боці Місяця – місці, якого не досягала жодна інша країна. Зворотний бік Місяця, який завжди повернутий від Землі, всіяний глибокими і темними кратерами, що ускладнює зв’язок і роботизовану посадку.

З огляду на ці виклики, експерти з місячної та космічної галузі, які брали участь у місії “Чан’е-6”, описали фазу посадки як момент, коли ймовірність невдачі є найвищою.

“Посадка на зворотному боці Місяця дуже складна, тому що у вас немає зв’язку прямої видимості, ви покладаєтесь на багато ланок ланцюга, щоб контролювати те, що відбувається, або ви повинні автоматизувати те, що відбувається”, – сказав Ніл Мелвілл-Кенні, технічний співробітник Європейського космічного агентства, який працює з Китаєм над одним з корисних навантажень “Чан’е-6”.

“Автоматизація дуже складна, особливо у високих широтах, тому що там довгі тіні, які можуть дуже заважати посадковим апаратам”, – додав Мелвілл.