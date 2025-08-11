Reuters: Ізраїльський авіаудар у Газі забрав життя п’ятьох журналістів Al Jazeera

Відомий журналіст телеканалу Al Jazeera Анас аль-Шаріф, якому раніше погрожував Ізраїль, загинув разом із чотирма колегами під час ізраїльського авіаудару в місті Газа 10 серпня. Серед загиблих — Мохаммед Курейкех, Ібрагім Захер, Мохаммед Нуфал та асистент знімальної групи.
Про це повідомляє Reuters.
За даними офіційних осіб Гази та Al Jazeera, удар стався по намету поблизу лікарні Шифа у східній частині міста, загалом жертвами атаки стали семеро людей. Ізраїльські військові заявили, що ціллю був аль-Шаріф, якого вони вважають керівником осередку ХАМАС та причетним до ракетних атак.
Al Jazeera відкинула звинувачення, назвавши аль-Шаріфа “одним із найсміливіших журналістів Гази” і заявивши, що атака була “відчайдушною спробою змусити замовкнути голоси напередодні окупації Гази”.
“Al Jazeera категорично відкидає зображення наших журналістів як терористів і засуджує використання сфабрикованих доказів ізраїльськими окупаційними силами”, — йдеться в заяві телеканалу.
Комітет із захисту журналістів (CPJ), який у липні закликав міжнародну спільноту захистити аль-Шаріфа, заявив, що Ізраїль не надав жодних доказів на підтримку своїх звинувачень.
“Систематичне звинувачення журналістів в участі в бойових діях без надання переконливих доказів викликає серйозні запитання щодо намірів Ізраїлю та його поваги до свободи преси”, — сказала Сара Куда, директорка CPJ у справах Близького Сходу та Північної Африки.