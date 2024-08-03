Кримінал

Reuters: Філія “Аль-Каїди” взяла в заручники двох росіян у Нігері
3 Серпня 2024 18:27
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африка, росія
У Нігері двох росіян було взято в заручники / Скриншот відео

Філія “Аль-Каїди” в Сахельському регіоні Західної Африки взяла в заручники двох російських громадян у Нігері. Про це, як передає Reuters, йдеться у відеозаписі, опублікованому угрупованням.

Відеозапис, підготовлений медіа-фондом “Джамаа Нусрат уль-Іслам ва аль-Муслімін” (ДНІМ), містить заяви на камеру двох бранців, які кажуть, що працювали в російській компанії на південному заході Нігеру, коли їх взяли в полон.

Говорячи англійською з російським акцентом, обидва назвали себе росіянами і сказали, що їх взяли в заручники в Мбанзі, районі, розташованому за 60 км на захід від столиці Ніамея. Вони не повідомили, коли це сталося.

Один із них назвався Юрієм і сказав, що він геолог, а другий назвався Грегом і сказав, що приїхав працювати в Нігер місяць тому.

Неясно, коли і де було знято відео. Пара говорила на тлі декорацій, зроблених із традиційної західноафриканської тканини. У відеоролику не містилося вимоги про викуп.

Джерело в органах безпеки Нігеру, яке говорило на умовах анонімності, повідомило, що пару захопили близько тижня тому під час відвідування золотих копалень.

Мбанга розташований у багатому на золото регіоні Тіллабері, де ісламістські бойовики, пов’язані з Аль-Каїдою та Ісламською державою, ведуть активну повстанську діяльність, яка дестабілізувала ситуацію на території Нігеру, а також у сусідніх Малі та Буркіна-Фасо.


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