Reuters: Економіка України в очікуванні важкого 2024 року

Постраждала економіка України може пережити наступні кілька місяців, поки не надійде іноземна допомога, але 2024 напевно буде складніше, ніж цей, і Києву доведеться більше покладатися на власні ресурси.

Про це пише Reuters.

Україна сподівається покрити дефіцит бюджету в 43 мільярди доларів наступного року переважно за рахунок іноземної фінансової допомоги, включаючи 18,5 млрд євро від Європейського союзу та понад 8 млрд доларів з американського пакету.

“Київський інвестиційний будинок ICU прогнозує зниження темпів зростання до 5,0% у 2024 році після 5,8% цього року, при цьому наступного року очікується прискорення інфляції. Dragon Capital очікує, що ВВП зросте приблизно на 4% у 2024 році після 5,2% цього року”, – йдеться у статті.

Україна також, напевно, буде залежною від іноземного фінансування, незважаючи на побоювання, що західна фінансова підтримка може ослабнути, кажуть економісти.

«Ми бачимо, що дефіцит (до відрахування іноземної допомоги та кредитів) перевищує 10% ВВП, принаймні до 2027 року, і опускається нижче 5% лише після 2030 року», – йдеться в аналітичній записці ICU.

За перші 10 місяців 2023 року дефіцит торговельного балансу України зріс до 22,3 млрд. доларів. Це стало рекордним показником, що ілюструє різке зростання імпорту за слабкого експорту.