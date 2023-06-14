Суспільство

Reuters: Дорога до Сторожового засіяна трупами російських військових

14 Червня 2023 21:06
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контрнаступ

Інформаційне агентство Reuters опублікувало репортаж із села Сторожове у Донецькій області, яке було нещодавно звільнено ЗСУ під час наступу на так званому “Времєвському виступі”. Кореспондент Reuters повідомляє, що дорога до цього населеного пункту засіяна трупами вбитих російських військових.

У репортажі не уточнюється, скільки саме вбитих військовослужбовців лежить на дорозі та вздовж неї, проте Reuters публікує кілька фотографій, на яких видно останки людей у російській військовій формі. Деякі з тіл залишилися біля знищеної бронетехніки, деякі на сусідніх полях.

У селі Сторожове одноповерхові житлові будинки значно постраждали від обстрілів, повідомляє кореспондент агентства. Населений пункт виглядає спорожнілим, його мешканці або поїхали або ховаються.

ЗСУ оголосили про звільнення Сторожового в понеділок. Це один із чотирьох населених пунктів, до яких українські війська увійшли після першого значного поступу під час контрнаступу. Інші три населені пункти – це Ненудне, Благодатне та Макарівка.

Усі вони знаходяться на ділянці біля сіл Велика Новосілка та Времівка, поряд із кордоном Донецької та Запорізької областей. Там розташований так званий “Времівський виступ” – за назвою села, що розташоване у передній частині лінії фронту, якою вона була до початку українського контрнаступу.

За словами українських військових, внаслідок зачистки Сторожового було вбито близько 50 російських військових і ще четверо потрапили в полон, повідомляє Reuters.

Кореспондент агенції також побував у сусідньому селі Нескучне та підтвердив його визволення українськими військами.

Міністерство оборони Росії востаннє коментувало ситуацію навколо Великої Новосілки у понеділок, 12 червня. Про відступ або російські втрати на цьому напрямку російське відомство не повідомляло, а натомість стверджувало, що “рішучими діями оборонних підрозділів, вогнем артилерії та важких вогнеметних систем угруповання військ “Схід” відбито три атаки противника з напрямку Великої Новосілки”.


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