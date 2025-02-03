Кримінал

Ремонт шкільного укриття зі збитками в 1,5 мільйона: у Києві викрили схему розкрадання коштів КМДА
3 Лютого 2025 13:29
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У Києві затримали підозрюваних в розкраданні коштів КМДА на суму 1,5 млн грн / Фото: СБУ
У Києві затримали підозрюваних в розкраданні коштів КМДА на суму 1,5 млн грн / Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація. Посадовці однієї із райадміністрацій Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн гривень, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі столиці.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти.

“Посадовиця залучила до незаконної діяльності директора афілійованої будівельної компанії. Встановлено, що навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття навчального закладу на майже чотири млн гривень”, – розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми. Як уточнили в СБУ, для реалізації “схеми” посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти.

“Щоб “прикрити” оборудку, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту”, – йдеться в повідомленні.

Ініційована правоохоронцями комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів. Наразі всім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);
  • ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);
  • ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всього кола винних осіб.

Затримання підозрюваних у розкрадання бюджетних коштів / Фото: СБУ

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Ремонт шкільного укриття зі збитками в 1,5 мільйона: у Києві викрили схему розкрадання коштів КМДА
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