Ремонт шкільного укриття зі збитками в 1,5 мільйона: у Києві викрили схему розкрадання коштів КМДА

СБУ та Нацполіція викрили схему розкрадання бюджетних коштів, якими розпоряджається Київська міська державна адміністрація. Посадовці однієї із райадміністрацій Києва привласнили з міського бюджету майже 1,5 млн гривень, які призначалися на ремонт підземного укриття для ліцею у центрі столиці.

Про це повідомили в СБУ.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетна очільниця місцевого управління освіти.

“Посадовиця залучила до незаконної діяльності директора афілійованої будівельної компанії. Встановлено, що навесні 2022 року чиновниця уклала з ним договір на капітальний ремонт підземного укриття навчального закладу на майже чотири млн гривень”, – розповіли в СБУ.

За матеріалами справи, протягом року реконструкції фігуранти вкрали 38% від цієї суми. Як уточнили в СБУ, для реалізації “схеми” посадовиця і підрядник штучно завищили вартість робіт, а після їх завершення підписали відповідні акти.

“Щоб “прикрити” оборудку, чиновниця залучила ще одного спільника – інженера технагляду, який зробив фіктивний висновок на відповідність витрачених коштів до зробленого ремонту”, – йдеться в повідомленні.

Ініційована правоохоронцями комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинів з боку фігурантів. Наразі всім трьом зловмисникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 2 ст. 367 (службова недбалість).

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всього кола винних осіб.