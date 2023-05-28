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Рекордна кількість “Шахедів”: у Повітряних силах розповіли, скільки безпілотників збили за ніч

28 Травня 2023 10:59
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ппо, безпілотники

У ніч на 28 травня 2023 року ворог атакував Україну іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край.

Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54, повідомляють Повітряні сили.

Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину. Тут, у зоні відповідальності повітряного командування “Центр”, знищено більшість ударних дронів!

Також до відбиття атаки залучено сили та засоби повітряного командування “Південь” та повітряного командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України та протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України!

Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 «шахеди».


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