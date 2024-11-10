Суспільство

Рекордна кількість дронів атакувала Україну: у небі було понад 145 цілей
10 Листопада 2024 09:49
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Збитий “Shahed” з термобаричною бойовою частиною / Скріншот відео

У ніч із 9 на 10 листопада 2024 року ворог здійснив рекордну атаку за допомогою безпілотників, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За ніч радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та супроводили 145 повітряних цілей, серед яких були ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 ворожих безпілотників у 13 областях України, зокрема в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій.

67 безпілотників були втрачено з локацій у різних регіонах, ще 10 дронів покинули повітряний простір України в напрямку Молдови, Білорусі та Росії.

Атака спричинила пошкодження багатоквартирних будинків та приватних володінь, особливо в Одеській області. Попередньо інформації про жертви немає, потерпілим надається допомога.

У відбитті повітряного нападу брали участь зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.


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