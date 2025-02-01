‘Регіон загине’: Шахти України на Донбасі в руках Росії

Російські війська поступово затягують петлю навколо міста Покровськ, ключового логістичного вузла, основні лінії постачання якого перебувають під загрозою через майже три роки після вторгнення Москви в сусідній регіон, пише AFP.

Хоча Україна наполегливо захищає місто, його оточення або падіння може поставити Росію в сильне становище для проведення атак у кількох напрямках на сході країни і посилити тиск на Київ у критичний момент війни.

Усередині Покровська життя безрадісне. За словами очільника області, з довоєнного населення в 60 000 осіб залишилося 7 000. Останнє поштове відділення нещодавно закрилося – тепер пошту доставлятимуть на броньованих вантажівках.

По обидва боки від міста російські війська перебувають у межах досяжності артилерії та безпілотників на найважливішому шосе, яке проходить зі сходу на захід через усю Україну, і більшість автомобілів задля безпеки тепер їдуть до Покровська об’їзними дорогами.

За останні кілька днів московські війська досягли головної залізничної гілки, що веде в місто з найважливішого логістичного вузла східної України – міста Дніпро.

«Ситуація загалом складна, противник постійно атакує в пішому порядку», – сказав заступник командира 59-ї штурмової бригади України, яка веде бої на Покровському фронті.

З метою безпеки він попросив називати його військовим позивним «Фенікс».

За словами офіцера, противник має набагато більшу кількість піхоти, атакує невеликими групами, готовими зазнавати дуже великих втрат, і вміло використовує ландшафт і погану видимість, щоб сховатися від безпілотників.

«Вдень і вночі вони просуваються вперед», – сказав Reuters Фенікс.

Автодорожнє та залізничне сполучення Покровська зробило його важливим центром постачання для значної частини фронту України, хоча останніми місяцями загроза з боку російської артилерії та безпілотників обмежила цю функцію.

Майкл Кофман, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні, каже, що транзитні шляхи Покровська означають, що в разі його падіння російські війська можуть використати його як плацдарм для просування на північ або захід.

«Це готує російські сили до потенційного просування в Дніпропетровську область… далі за лінією фронту вони будують і ремонтують залізничні лінії».

«Потім вони можуть підтягнути свої власні матеріально-технічні засоби, що дасть їм змогу просунутися далі на захід».

Дніпропетровська область – це велика область, східний край якої виходить на Покровськ, і російські війська наразі перебувають приблизно за 5 км (3 милі) від її кордону. Вона не входить до числа чотирьох українських областей, на які претендує Росія.

Оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на досягненні сторонами мирної угоди, окупація Москвою частини цього регіону може зміцнити її позиції на майбутніх переговорах.

Віктор Трегубов, представник українських військових, заявив, що росіяни намагаються обійти й оточити Покровськ із заходу.

За його словами, це відрізняється від їхнього підходу до взяття попередніх великих міських районів, де вони надавали перевагу дорогим лобовим атакам і вуличним боям.

«Схоже, що, можливо, вперше, вони почали економити свої сили», – сказав він.

Три аналітики, з якими розмовляло агентство Reuters, заявили, що в разі захоплення міста в Росії є два основні варіанти просування по осі Покровськ.

Перший – просунутися на захід, у малонаселені рівнини Дніпропетровської області, які слабко укріплені і мають мало природних і міських перешкод, які Київ міг би використовувати для оборони.

Другий варіант – просунутися на північ, у щільнішу мережу промислових міст, через які буде важче пробитися, але які дадуть змогу Москві чинити тиск на Краматорськ і Слов’янськ, два найбільші міста східної Донецької області, що залишаються під контролем України.

У неділю президент України Володимир Зеленський призначив одного з найвисокопоставленіших генералів України, командувача сухопутних військ Михайла Драпатого, командувачем стратегічного командування, яке контролює велику ділянку лінії фронту, включно з Покровськом.

«Це шановний командир, і його призначення може призвести до поліпшення командування та управління, а також координації між підрозділами на лінії фронту, що залишалося проблемою для України протягом останнього року», – сказав Роб Лі, старший науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики.

За словами військового представника Трегубова, наступ російських військ на Покровському фронті здебільшого ведеться невеликими групами піхоти, які використовують села і лісосмуги для того, щоб закріпитися.

Заступник командира бригади «Фенікс» сказав, що нещодавно росіяни почали використовувати нову тактику – посилати загони піхоти по три-чотири людини вглиб ворожої території, щоб влаштовувати засідки на українських солдатів і техніку за допомогою протитанкових мін.

Однак він додав, що загалом за останній місяць напади стали трохи менш інтенсивними, а артилерія Росії стріляє менше, ніж півроку тому.

Пасі Паройнен, аналітик фінської компанії Black Bird Group, вважає, що Україна ледве відбиває невеликі піхотні атаки Росії, тому що у неї немає достатньої кількості власної живої сили для повного прикриття лінії фронту.

Київ давно стикається з проблемами набору і мобілізації, і торік почастішали випадки дезертирства і втеч солдатів з виснажених і втомлених військ.

«В українських частинах просто не вистачає піхоти», – каже Паройнен.