Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що керівництво Молдови помиляється, вважаючи, що європейські цінності полягають у “запереченні всього російського”, оскільки Росія і є європейською цінністю. Кишиневу доведеться зрозуміти “ціну своєї помилки”.

“На жаль, нинішня влада Кишинева і пані Санду вбачають у європейських цінностях обов’язкову наявність заперечення всього російського. Це глибока помилка, бо Росія сама і є європейська цінність. Це частина загальних європейських цінностей, хто б що не говорив”, – заявив Пєсков.

Так він прокоментував слова президентки Молдови Маї Санду про те, що для просування європейських цінностей у її країні необхідно відмовитися від співпраці з Росією.

За його словами, у цьому керівництво Молдови помиляється і “їм доведеться зрозуміти ціну цієї помилки”.