Реал переграв Барселону 2:1 в емоційному Ель-Класіко — Лунін отримав жовту за участь у сутичці

У неділю, 26 жовтня, відбувся центральний матч 10-го туру чемпіонату Іспанії — мадридський Реал переграв Барселону у гарячому Ель-Класіко. Про це повідомляє Champion.com.ua.

Перший тайм вийшов багатим на суперечливі епізоди. Арбітр не призначив пенальті за фол Ламаля на Вінісіусі — після перегляду VAR судді вирішили, що було зіграно в м’яч. Згодом арбітри скасували гол Кіліана Мбаппе через офсайд, але саме француз відкрив рахунок трохи пізніше — після пасу Беллінгема пробив точно в кут воріт.

Барселона зуміла зрівняти завдяки Ферміну Лопесу, який скористався передачею Рашфорда. Втім, наприкінці першого тайму Беллінгем знову вивів мадридців уперед після скидки Мілітао.

На початку другого тайму Реал отримав право на пенальті за гру рукою Гарсії, але удар Мбаппе відбив воротар Барселони Войцех Щенсний. У подальшому англієць Беллінгем забив ще раз, проте арбітри знову зафіксували офсайд. Команди обмінювалися атаками до фінального свистка, але перевагу втримали “вершкові”.

Кульмінацією став масовий конфлікт у компенсований час. На 10–11 хвилині додаткового часу після грубого фолу Педрі, який отримав червону картку, між футболістами обох команд спалахнула штовханина. Як повідомляє Champion.com.ua, український воротар Андрій Лунін активно втрутився в сутичку й отримав жовту картку. Також попередження дістали Фермін Лопес і Едер Мілітао.

lunin do not play abt vini at all pic.twitter.com/39l7SBfF1h — rose (@mimidynamightt) October 26, 2025

Ель-Класіко виправдало статус найгарячішого дербі Європи — на полі вирували пристрасті, а перемогу святкував Реал.