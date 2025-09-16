        Суспільство

        Реактивні “шахеди” наполовину складаються з американських компонентів

        Федір Олексієв
        16 Вересня 2025 09:15
        Реактивний "шахед" / Фото: ГУР МО
        Реактивний "шахед" / Фото: ГУР МО

        Головне управління розвідки Міноборони України на порталі War&Sanctions опублікувало дані щодо російського реактивного БПЛА “Гєрань-3” в межах серії публікацій “Засоби ураження” на порталі War&Sanctions.

        За даними ГУР, “Гєрань-3” використовує китайський турбореактивний двигун Telefly JT80, що забезпечує швидкість приблизно 300–370 км/год та орієнтовну операційну дальність до 1 000 км. Найвищу швидкість дрон зазвичай розвиває в зонах дії ППО та РЕБ або на термінальному підході до цілі.

        Конфігурація модулів і електроніки дрона значною мірою повторює бензинові версії “Герань-2” серії “Ы”.

        Разом із тим ГУР ідентифікувала 45 іноземних компонентів у цьому БПЛА: приблизно половина — від американських виробників; серед інших — вісім китайських, сім швейцарських, три німецькі, два британські та один японський компонент.


