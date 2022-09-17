Кримінал

Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську. Є постраждалі

17 Вересня 2022 18:24
47

Постраждали понад 30 будинків, є поранені, повідомила Поліція Донецької області.

“Рашисти вдарили по приватному сектору. Серед постраждалих – 16-річна дівчина. За попередньою інформацією, били із зенітно-ракетного комплексу «С-300». Снаряд влучив між двома оселями, знищивши їх вщент. Ще 32 будинки пошкоджено. Поранення отримали цивільні мешканці віком від 16 до 72 років”, – зазначили у поліції.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав мешканців евакуюватися:

“Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів — залишатися в місті небезпечно!
Евакуюйтесь вчасно!”


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
Александр КИРШ

Ярославна в 30-м колене умерла — да здравствует Ярославич в 31-м!
усі думки
ТОП-новини
17 Вересня 2022 21:33
36

“Бавовна” в окупованому Херсоні: 4 потужні вибухи пролунали увечері
17 Вересня 2022 21:43
29

Військові операції продумані на всій території України, – Зеленський
17 Вересня 2022 20:35
233

На Харківщині росіянин приїхав на танку здаватися в полон
17 Вересня 2022 19:53
46

У звільненій Козачій Лопані знайшли катівню у підвалі так званої “Народної міліції”
17 Вересня 2022 19:37
78

Рашисти обстріляли 10 населених пунктів на Харківщині, – Генштаб
Останні новини
усі новини