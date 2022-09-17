Кримінал

Рашисти завдали ракетного удару по Краматорську. Є постраждалі Постраждали понад 30 будинків, є поранені, повідомила Поліція Донецької області. “Рашисти вдарили по приватному сектору. Серед постраждалих – 16-річна дівчина. За попередньою інформацією, били із зенітно-ракетного комплексу «С-300». Снаряд влучив між двома оселями, знищивши їх вщент. Ще 32 будинки пошкоджено. Поранення отримали цивільні мешканці віком від 16 до 72 років”, – зазначили у поліції. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликав мешканців евакуюватися: “Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів — залишатися в місті небезпечно!

Евакуюйтесь вчасно!” Поділитися:



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