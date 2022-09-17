Суспільство

Рашисти обстріляли 10 населених пунктів на Харківщині, – Генштаб

17 Вересня 2022 19:37
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За поточну добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України, – повідомили у Генштабі.

На Харківському напрямку, зокрема і з території російської федерації, – в районах населених пунктів Харків, Кудіївка, Гоптівка, Анискине, Дворічна, Куп’янськ, Сенькове, Гороховатка, Бахтин та Кам’янка противник здійснив обстріли із танків, мінометів та артилерії.

“У зв’язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови в подальшому переправи, вони затопили 9 вагонів. В той же час, окупаційна влада продовжує змушувати місцевих підприємців вести розрахунки в російських рублях. Проводить щотижневі перевірки та погрожує “націоналізувати”, тобто відібрати, бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами”, – йдеться у повідомленні.

“Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні. Удар було завдано 10 вересня по будівлі ТОВ “Алкоресурс”, де розміщувався особовий склад та військова техніка противника. Підрозділи Росгвардії та ФСБ п’ять днів розбирали завали та діставали тіла загиблих, намагаючись приховати втрати”, – зазначили у Генштабі.

Оперативна інформація станом на 18.00 17.09.2022 щодо російського вторгнення Відео (речник Генерального Штабу Збройних…

Posted by Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine on Saturday, September 17, 2022

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