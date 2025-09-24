Ранковий удар по Костянтинівці: щонайменше двоє загиблих і восьмеро поранених

Росіяни скинули на місто три авіабомби, загинули чоловіки 42 і 69 років. Із восьми поранених одна людина у тяжкому стані, повідомив у соцмережі керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, унаслідок удару пошкоджено 16 приватних будинків, три багатоповерхівки та автомобіль. «Кожен день ми бачимо одну й ту саму сумну картину: росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, убивають, калічать — і насолоджуються цим!» — написав Філашкін. Він закликав мешканців не ризикувати життям і здоров’ям та евакуюватися до більш безпечних регіонів України.