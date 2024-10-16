Політика

“Рамштайн” відбудеться у листопаді у форматі онлайн
16 Жовтня 2024 21:14
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рамштайн
Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Контактна група з питань оборони України проведе своє наступне засідання на рівні лідерів у віртуальному форматі в листопаді. 

Про це повідомляється у комюніке Білого дому.

Джо Байден та Володимир Зеленський домовилися посилити планування безпекової допомоги спільно з міжнародними партнерами. Мета – забезпечити Україну необхідним обладнанням для досягнення перемоги у війні.

“Президент Байден очолить віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів у листопаді 2024 року. Під час цієї зустрічі лідери країн-партнерів координуватимуть додаткову допомогу для України,” – зазначається у комюніке Білого дому.


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