“Рамштайн-17”: перші підсумки

Союзники України знову зустрілися у форматі “Рамштайн” сьогодні, 22 листопада 2023 року. У центрі уваги – посилення української протиповітряної оборони (ППО) та допомога військам на фронті.

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Зустріч в онлайн-форматі розпочалася о 15:00 за київським часом. Переговори за участю міністрів оборони близько 50 країн відкрив голова Пентагону Ллойд Остін. Він розповів про нещодавній візит до Києва, зустрічі з керівництвом країни та військовими.

“Моє послання було простим: ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Ми зосереджені на підтримці України, оскільки вона продовжує боротися цієї зими та захищати свою критично важливу інфраструктуру”, – зазначив глава Пентагону.

Остін наголосив, що український народ протягом 20 місяців демонструє здатність протистояти агресії Володимира Путіна. І згадав слова президента Джо Байдена: коли тирани не платять високої ціни за агресію, вони продовжують загрожувати світу.

“Ніхто з нас не хоче жити у світі, де такі “хулігани”, як Путін, можуть безкарно вторгатися до своїх мирних сусідів. І ми відмовляємось дозволити автократам, які покладаються на силові репресії всередині країни та силовий примус за кордоном, диктувати форму глобальної безпеки/ Ми зібралися, оскільки поділяємо бачення вільного, відкритого, процвітаючого і безпечного світу. І я пишаюся, що Контактна група виділила понад 80 млрд доларів на допомогу Україні. Наша єдність посилає Путіну чіткий сигнал про те, що він не зможе пережити нас або перемогти в змагання волі”, – зазначив він.

За його словами, зараз Путін змушений шукати підтримки в Ірану та Північної Кореї, а у жовтні делегація терористів ХАМАС відвідала Москву.

“І Україна, і Ізраїль зіткнулися з ворогами, які прагнуть їх знищити. Ми бачимо, що Іран розпалює конфлікт як у Газі, так і в Україні, озброюючи ХАМАС та Путіна. Підтримка Іраном Кремля та ХАМАС завдає шкоди Україні, підриває стабільність на Близькому Сході та міжнародний порядок, заснований на правилах”, – додав Остін.

Фокус на ППО. Нова коаліція має посилити можливості України

Глава Пентагону запевнив, що на момент глобального виклику Сполучені Штати цілком здатні продовжувати рішучу підтримку України, навіть коли підтримують Ізраїль.

“Оскільки Україні загрожує ще одна зима війни, я закликаю Контактну групу надати Україні можливості протиповітряної оборони для захисту свого народу”, – заявив Ллойд Остін.

За його словами, союзники мають “креативно подумати” про те, як задовольнити потреби України. Він нагадав про американський військовий пакет на 100 млн доларів (із системою HIMARS, ракетами Stinger, артснарядами тощо), а також про пакет від Німеччини на 1,3 млрд євро з критично необхідними системами ППО та 155-мм боєприпасами.

Як зазначив Остін, нинішня зустріч має великий порядок денний, зокрема щодо прогресу у створенні коаліції з наземних засобів протиповітряної оборони (ППО).

“Я ціную лідерство Німеччини та Франції в організації цієї важливої ініціативи. Минулого тижня вони провели свою першу віртуальну коаліційну дискусію. І ми збираємо ресурси всієї Контактної групи для підтримки цих зусиль… Путін один, але ми залишаємось єдиними. І ми продовжимо підтримувати сили свободи в Україні”, – додав міністр оборони США.