Ракети на Харків 23 січня навела 34-річна жінка — СБУ

У Харкові затримали 34-річну жінку, яку підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вона навела російські ракети на Харків 23 січня — тоді місто зазнала масованого удару.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“За її наведенням 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста. Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення”, — сказано у повідомленні.

Після ворожої атаки російська агентка мала прибути до місця влучань для збору інформації про ушкоджену інфраструктуру та постраждалих осіб. Співробітники СБУ затримали зловмисницю “на гарячому”, коли вона проводила дорозвідку біля будинків, які обстріляли російські війська.

Жінці повідомили підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув’язнення.