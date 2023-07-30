Кримінал

Ракетний удар по Сумах: двоє людей загинули, не менше 20 поранено

30 Липня 2023 11:57
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З’являються нові подробиці російського удару по місту Суми минулої ночі. За даними місцевої адміністрації, двох людей було вбито, ще 20 постраждали.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що атаку зазнав чотириповерховий будинок навчального закладу в Сумах, протягом ночі рятувальники боролися з великою пожежею, що виникла внаслідок цього. Будівля зазнала значних руйнувань.

За інформацією Сумської міської ради, внаслідок влучення ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено два гуртожитки.

Серед постраждалих троє залишаються на стаціонарному лікуванні, стан середнього ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні міськради.

На місці атаки працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, відбувається обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій, працюють рятувальники та спецтехніка.

Про який саме навчальний заклад йдеться та інші подробиці поки не наводяться.


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