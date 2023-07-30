Ракетний удар по Сумах: двоє людей загинули, не менше 20 поранено

З’являються нові подробиці російського удару по місту Суми минулої ночі. За даними місцевої адміністрації, двох людей було вбито, ще 20 постраждали.

Раніше Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що атаку зазнав чотириповерховий будинок навчального закладу в Сумах, протягом ночі рятувальники боролися з великою пожежею, що виникла внаслідок цього. Будівля зазнала значних руйнувань.

За інформацією Сумської міської ради, внаслідок влучення ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-технічної освіти. Також пошкоджено два гуртожитки.

Серед постраждалих троє залишаються на стаціонарному лікуванні, стан середнього ступеня тяжкості, йдеться в повідомленні міськради.

На місці атаки працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, відбувається обстеження зруйнованого майна та демонтаж пошкоджених конструкцій, працюють рятувальники та спецтехніка.

Про який саме навчальний заклад йдеться та інші подробиці поки не наводяться.