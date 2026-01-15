Ракетний удар по портах Одещини: пошкоджене судно під прапором Мальти

Вдень 15 січня російські війська завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, балістична ракета влучила в район причалу з контейнерами на території Одеського району, внаслідок чого сталося загоряння. Також було пошкоджено цивільне вантажне судно під прапором Мальти. Постраждав один член екіпажу, йому надається медична допомога, наслідки атаки уточнюються.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що удару зазнала портова інфраструктура Чорноморська. Балістичною ракетою було атаковано причал Чорноморського порту, де перебувало цивільне судно під прапором Мальти, яке готувалося до перевезення контейнерного вантажу.

Внаслідок удару пошкоджено три контейнери та стався витік олії. Для локалізації наслідків на місці встановлюють бонове загородження. За словами Кулеби, всі відповідні служби працюють, а Україна продовжує забезпечувати роботу портів і виконувати міжнародні зобов’язання, попри постійні атаки.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок ракетної атаки травмовано одну цивільну людину — 38-річного чоловіка. За фактом удару розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України щодо вчинення воєнних злочинів.